الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الخميس .





طرابلس 04 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



- رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة

السرعة حيت تصل سرعتها أحيانا الى (50)كم/ساعة على الساحل الممتد من

طرابلس حتى سرت ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-23) درجة مئوية

وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين القادمين .



- بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

مازالت الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة هذا اليوم على الساحل الممتد

من بنغازي إلى اقصى الساحل الشرقي خاصة الجبل الاخضر والرياح غربية إلى

شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا حيث من المتوقع أن تتجاوز

سرعتها (60)كم/ساعة خاصة على المنطقة الممتدة من بنغازي حتى أمساعد وبعض

مناطق الدواخل ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-22) درجة مئوية

ولاتتجاوز (16) درجة مئوية علي مرتفعات الجبل الأخضر .



- الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى غربية خفيفة

السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (18-22) درجة مئوية وتسجل

ارتفاعا طفيفا خلال اليومين القادمين .



- الكفرة - تازربو - السرير :

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة

الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى مابين (17-22) درجة مئوية .

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