اتحاد عمال شركة البريقة لتسويق النفط يعقد اجتماعه التقابلي
الأول .
الخميس ، 04- 01- 2018 - 10:49:00
طبرق 04 يناير 2018 ( وال ) -عقد اتحاد عمال شركة البريقة لتسويق
النفط اجتماعه التقابلي الأول أمس الاربعاء بطبرق بحضور رئيس وأعضاء لجنة
الإدارة وروؤساء إتحادات عمال المواقع بالشركة .
واثنى رئيس لجنة الإدارة بالشركة " فؤاد بالرحيم " في كلمته
الترحيبية ، على الجهود المبذولة من قبل روؤساء إتحاد عمال المواقع
التابعة للشركة .
وجرى خلال الاجتماع عرض التحديات التي تواجه الشركة وتبيان المشاكل
التي تواجه المستخدمين وإمكانية التعاون والعمل علي حلحلة تلك المشاكل .
وتم الإتفاق على التعاون وتقديم الدعم للإتحاد وإبراز التحديات والفرص
التي تواجه إتحاد العمال ومواجهتها وكيفية العمل علي إيجاد تضامن نقابي
في المستقبل القريب .
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