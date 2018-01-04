اتحاد عمال شركة البريقة لتسويق النفط يعقد اجتماعه التقابلي الأول .





طبرق 04 يناير 2018 ( وال ) -عقد اتحاد عمال شركة البريقة لتسويق

النفط اجتماعه التقابلي الأول أمس الاربعاء بطبرق بحضور رئيس وأعضاء لجنة

الإدارة وروؤساء إتحادات عمال المواقع بالشركة .

واثنى رئيس لجنة الإدارة بالشركة " فؤاد بالرحيم " في كلمته

الترحيبية ، على الجهود المبذولة من قبل روؤساء إتحاد عمال المواقع

التابعة للشركة .

وجرى خلال الاجتماع عرض التحديات التي تواجه الشركة وتبيان المشاكل

التي تواجه المستخدمين وإمكانية التعاون والعمل علي حلحلة تلك المشاكل .

وتم الإتفاق على التعاون وتقديم الدعم للإتحاد وإبراز التحديات والفرص

التي تواجه إتحاد العمال ومواجهتها وكيفية العمل علي إيجاد تضامن نقابي

في المستقبل القريب .

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