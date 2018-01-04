اجتماع موسع لمصلحة التسجيل العقاري .
الخميس ، 04- 01- 2018 - 10:38:00
طرابلس 04 يناير 2018 ( وال )- عقد اجتماع موسع بمقر مصلحة التسجيل
العقاري أمس الاربعاء ضم وزير العدل السيد " محمد عبد الواحد عبد الحميد
" ورئيس لجنة إدارة المصلحة ومدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الاقسام
والوحدات من خبراء ومهندسين ومساحين وموظفين بمصلحة التسجيل العقاري .
وجرى خلال الاجتماع استعراض أولويات وأهمية عمل الادارات والمكاتب
والفروع التي تمنح الشهادات والافادات العقارية وعلاقتها بادارة القضايا
والمحاكم .
واشاد وزير العدل خلال الاجتماع بجهود المصلحة وبالعمل الموكل إليها
في تقديم كافة خدماتها سواء كانت لمؤسسات الدولة أو للجمهور من المواطنين
، مشددا على معالجة التشريعات النافذة والقوانين واللوائح التنظيمية التي
تخص المصلحة .
ودعا الوزير للتواصل مع إدارة العلاقات وكل الادارات بالوزارة
لحلحلة كافة العراقيل بما يتماشى مع آلية العمل ، وكذلك الدفع ببناء
القدرات والتدريب وادخال الميكنة الحديثة والاستفادة من تجارب الدول
الأخرى في هذا الإطار .
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي لإدارة المعلومات والاحصاء
بالمصلحة حول عملية ادخال المعلومات والملفات والمستندات الورقية
إلكترونيا وفقا للمعايير المتبعة حفاظا عليها من التلف .
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