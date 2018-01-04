اجتماع موسع لمصلحة التسجيل العقاري .





طرابلس 04 يناير 2018 ( وال )- عقد اجتماع موسع بمقر مصلحة التسجيل

العقاري أمس الاربعاء ضم وزير العدل السيد " محمد عبد الواحد عبد الحميد

" ورئيس لجنة إدارة المصلحة ومدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الاقسام

والوحدات من خبراء ومهندسين ومساحين وموظفين بمصلحة التسجيل العقاري .

وجرى خلال الاجتماع استعراض أولويات وأهمية عمل الادارات والمكاتب

والفروع التي تمنح الشهادات والافادات العقارية وعلاقتها بادارة القضايا

والمحاكم .

واشاد وزير العدل خلال الاجتماع بجهود المصلحة وبالعمل الموكل إليها

في تقديم كافة خدماتها سواء كانت لمؤسسات الدولة أو للجمهور من المواطنين

، مشددا على معالجة التشريعات النافذة والقوانين واللوائح التنظيمية التي

تخص المصلحة .

ودعا الوزير للتواصل مع إدارة العلاقات وكل الادارات بالوزارة

لحلحلة كافة العراقيل بما يتماشى مع آلية العمل ، وكذلك الدفع ببناء

القدرات والتدريب وادخال الميكنة الحديثة والاستفادة من تجارب الدول

الأخرى في هذا الإطار .

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي لإدارة المعلومات والاحصاء

بالمصلحة حول عملية ادخال المعلومات والملفات والمستندات الورقية

إلكترونيا وفقا للمعايير المتبعة حفاظا عليها من التلف .

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