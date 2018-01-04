إصابة 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي بيت لحم.





بيت لحم 4 يناير2018 (وال) - أصيب عشرة فلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني

اليوم الخميس إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم

الدهيشة جنوب بيت لحم.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال ترافقها وحدات

مستعربة اقتحمت المخيم فجرا، اندلع على اثره مواجهات ، ما أدى إلى إصابة

شبان بالرصاص.

وأكدت وزارة الصحة، أن سبعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي، منها إصابتان

خطيرتان، إحداها في الظهر، واستقرت قرب العمود الفقري، والأخرى في الفخد،

أحدثت له قطع في الشرايين، ونزيف حاد دخل لغرفة العمليات، و3 بالرصاص

المعدني المغلف بالمطاط ، ونقلوا إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، لتلقي

العلاج.



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