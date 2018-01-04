النفط يرتفع الى أعلى مستوى منذ منتصف 2015 وسط توترات إيران وتحسن السوق .





سنغافورة 4 يناير 2018 ( وال ) - بلغت أسعار النفط يوم الخميس أعلى

مستوياتها فيما يزيد على عامين ونصف العام، لتبلغ مستويات لم تُسجل منذ

بداية موجة انخفاض أسواق السلع الأولية في 2014-2015 بدعم من التوترات .

كما تلقت الأسعار دعما من أسواق الأسهم الآسيوية التي حومت قرب أعلى

مستوى في عشر سنوات يوم الخميس وسط بيانات قوية من اقتصادات رئيسية بما

في ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.

وبحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس

الوسيط الأمريكي 49 سنتا أو ما يعادل 0.8 في المئة من سعر التسوية

السابقة إلى 62.12 دولار للبرميل. ولامست العقود 62.17 دولار قبل ذلك

بقليل وهو أعلى مستوياتها منذ مايو 2015.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 29 سنتا أو ما يعادل

0.4 في المئة إلى 68.13 دولار للبرميل بعدما سجلت أعلى مستوى منذ مايو

2015 عند 68.19 دولار قبل ذلك بقليل.