ارتفاع حصيلة جرحى حريق نيويورك إلى 24 شخصًا .





واشنطن 4 يناير 2018 ( وال ) - ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب

في مجمع سكني بحي برونكس، في مدينة نيويورك الأمريكية فجر الثلاثاء إلى

23 شخصًا .

وذكرت إدارة الإطفاء المحلية ان "التحقيقات الأولية تشير أن الحريق بدأ

في متجر للأثاث بالطابق الأول فجر الثلاثاء".

وأوضحت أن أكثر من 200 رجل إطفاء شاركوا في إخماد الحريق..مضيفة ان

الحريق أسفر عن إصابة 16، بينهم 4 في حالة خطيرة.

وكان حريق آخر اندلع، الجمعة الماضية، في حي برونكس بمدينة نيويورك.