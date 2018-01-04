العاصفة إليانور تضرب العاصمة الفرنسية .الخميس ، 04-01-2018 - 08:28:00



باريس 04 يناير 2018 ( وال ) - تشهد فرنسا هذه الأيام عواصف ورياح
عنيفة مصاحبة للعاصفة " إليانور " التي ضربت العاصمة باريس والمناطق
الشمالية والغربية .
وتسببت العاصفة في أغلاق "برج إيفل" أمس الأربعاء ، جراء الرياح
العنيفة التي ضربت العاصمة الفرنسية ، وتتجه نحو الجانب الشرقي للبلاد .
وقالت الشركة المشغلة لبرج إيفل، الذي يتردد عليه سنويًّا 6 ملايين
سائح : إنه تم إغلاق البرج لأسباب تتعلق بالسلامة ، نظرًا لسرعة الرياح
التي تجاوزت 100 كم/ الساعة، في باريس .
وكانت شركة (إينيديس) المشغّلة للكهرباء في فرنسا ، قد أعلنت، في وقت
سابق ، انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 200 ألف منزل في فرنسا جراء
العاصفة التي تسببت في اضطراب حركة الطيران والقطارات وتعطل الحركة
المرورية ببعض الطرق، إثر سقوط أشجار وأعمدة إنارة واقتلاع أسطح المنازل.
كما أسفرت إليانور- وهي العاصفة الرابعة التي تشهدها فرنسا منذ مطلع
ديسمبر- عن إصابة 9 أشخاص ، بينهم 4 حالتهم خطيرة، في مناطق متفرقة، بحسب
السلطات الفرنسية.
...(وال)...

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