ست دول تنضم رسميا إلى مجلس الأمن الدولي .الخميس ، 04-01-2018 - 08:23:00



نيويورك 04 يناير 2018 ( وال ) - انضمت ست دول رسمياً إلى مجلس الأمن
الدولي كأعضاء غير دائمين حسب ما تم الاعلان عنه من قبل المجلس الثلاثاء
الماضي بنيويورك .
وقال سفير كازاخستان لدى الأمم المتحدة " خيرت عمروف " الذي يتولى
الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال يناير في تصريح صحفي " إن
السلام والأمن ليسا سهلي المنال ، وذلك خلال حفل غير مسبوق جرى بناء على
طلبه في مقر الامم المتحدة " ستتاح لكم فرصة فعلية لاحداث الفرق" .وأضاف أن ست دول انضمت للمجلس رسمياً، هي ساحل العاج وغينيا الاستوائية
والكويت وهولندا والبيرو وبولندا .
الجدير بالذكر أن الدول الست التي غادرت مجلس الأمن الدولي في 31 ديسمبر
هي اليابان ومصر والسنغال واوكرانيا واوروغواي وايطاليا.
...(وال)...

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