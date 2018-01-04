ست دول تنضم رسميا إلى مجلس الأمن الدولي .
الخميس ، 04- 01- 2018 - 08:23:00
نيويورك 04 يناير 2018 ( وال ) - انضمت ست دول رسمياً إلى مجلس الأمن
الدولي كأعضاء غير دائمين حسب ما تم الاعلان عنه من قبل المجلس الثلاثاء
الماضي بنيويورك .
وقال سفير كازاخستان لدى الأمم المتحدة " خيرت عمروف " الذي يتولى
الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال يناير في تصريح صحفي " إن
السلام والأمن ليسا سهلي المنال ، وذلك خلال حفل غير مسبوق جرى بناء على
طلبه في مقر الامم المتحدة " ستتاح لكم فرصة فعلية لاحداث الفرق" .وأضاف أن ست دول انضمت للمجلس رسمياً، هي ساحل العاج وغينيا الاستوائية
والكويت وهولندا والبيرو وبولندا .
الجدير بالذكر أن الدول الست التي غادرت مجلس الأمن الدولي في 31 ديسمبر
هي اليابان ومصر والسنغال واوكرانيا واوروغواي وايطاليا.
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