ست دول تنضم رسميا إلى مجلس الأمن الدولي .





نيويورك 04 يناير 2018 ( وال ) - انضمت ست دول رسمياً إلى مجلس الأمن

الدولي كأعضاء غير دائمين حسب ما تم الاعلان عنه من قبل المجلس الثلاثاء

الماضي بنيويورك .

وقال سفير كازاخستان لدى الأمم المتحدة " خيرت عمروف " الذي يتولى

الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال يناير في تصريح صحفي " إن

السلام والأمن ليسا سهلي المنال ، وذلك خلال حفل غير مسبوق جرى بناء على

طلبه في مقر الامم المتحدة " ستتاح لكم فرصة فعلية لاحداث الفرق" .وأضاف أن ست دول انضمت للمجلس رسمياً، هي ساحل العاج وغينيا الاستوائية

والكويت وهولندا والبيرو وبولندا .

الجدير بالذكر أن الدول الست التي غادرت مجلس الأمن الدولي في 31 ديسمبر

هي اليابان ومصر والسنغال واوكرانيا واوروغواي وايطاليا.

...(وال)...