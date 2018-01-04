ورشة عمل لفرز المخلفات وتحسين نظافة المدارس بطرابلس المركز .
الخميس ، 04- 01- 2018 - 08:16:00
طرابلس 04 يناير 2018 ( وال )- نظمت بمركز التدريب ببلدية طرابلس
المركز بالتعاون مع جمعية أكسجين لحماية البيئة ورشة عمل مشروع سلاحف
طرابلس لفرز المخلفات وتحسين نظافة المدارس من خلال التربية البيئية
السليمة .
وشارك في الورشة التي اقيمت الثلاثاء الماضي معلمات مدارس الخوارزمي
، الصدّيقة ، حسين طروشة .
واستهدف البرنامج توعية المدرسين والمدرسات بأبرز المفاهيم
والمعلومات البيئيّة من أجل تثقيف وتنمية الوعي البيئي عند التلاميذ
بالمؤسسات التعليمية في داخل النطاق الاداري للبلدية .
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