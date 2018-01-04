ورشة عمل لفرز المخلفات وتحسين نظافة المدارس بطرابلس المركز .





طرابلس 04 يناير 2018 ( وال )- نظمت بمركز التدريب ببلدية طرابلس

المركز بالتعاون مع جمعية أكسجين لحماية البيئة ورشة عمل مشروع سلاحف

طرابلس لفرز المخلفات وتحسين نظافة المدارس من خلال التربية البيئية

السليمة .

وشارك في الورشة التي اقيمت الثلاثاء الماضي معلمات مدارس الخوارزمي

، الصدّيقة ، حسين طروشة .

واستهدف البرنامج توعية المدرسين والمدرسات بأبرز المفاهيم

والمعلومات البيئيّة من أجل تثقيف وتنمية الوعي البيئي عند التلاميذ

بالمؤسسات التعليمية في داخل النطاق الاداري للبلدية .

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