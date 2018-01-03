استعداداً لبطولة الشان .

. المنتخب الوطني لكرة القدم يباشر اليوم

أولى تدريباته بتونس.

طرابلس 03 يناير 2018 (وال)- أجرى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم

بمعسكرة الخارجي بتونس مساء اليوم أولى تدريباته على أرضية الملعب

الجانبي لفندق قمرت المرادي، تحت إشراف المدرب الوطني "عمر المريمي".

ويعتبر الدخول في هذا المعسكر الذي سيتواصل لمدة ثمانية أيام، ضمن

الاستعدادات لبطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين (شان) والتي ستقام

بالمغرب في الفترة من 13 يناير الجاري إلى 4 فبراير القادم.

وذكر مصدر بالاتحاد الليبي لكرة القدم أن المنتخب الوطني سيخوض خلال

هذا المعسكر مباراتين وديتين، الأولى مع نظيره الموريتاني يوم السبت

القادم، والثانية أمام منتخب بوركينا فاسو يوم 10 يناير الجاري، وذلك قبل

السفر إلى المغرب.





وضمت بعثة منتخبنا الوطني التي وصلت اليوم الاربعاء إلى مقر إقامتها

بتونس اللاعبين: محمد نشنوش، أحمد عزافة، فتحي عبد الله، أحمد التربي،

سند محمد، سعد اجبارة، محمد العياط، المعتصم صبو، علي عمران، أحمد

المقصي، عبد الرحمن حمد، عبد المعين خماج، بدر أحمد، مهند مدين، زكريا

الهريش، المهدي الهوني، سالم عبلو، عامر مفتاح، عمر عريبي، مفتاح طقطق،

صالح سعيد، عبد السلام العقوب، المعتصم بالله أبوشناف.

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