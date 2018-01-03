رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وزير خارجية نيجيريا .

طرابلس 03 يناير 2018 ( وال ) -استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأربعاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وزير خارجية نيجيريا جيفري اونيما الذي يزور ليبيا على رأس وفد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية النيجيرية ومسؤولي ملف الهجرة .

وأكد الوزير النيجيري دعم بلاده الكامل لجهود رئيس المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار في ليبيا.

ومن جانبه أشاد " السراج "بعمق العلاقة بين البلدين الصديقين وحرص ليبيا على تعزيزها،

ونقل المكتب الاعلامي عن " السراج " قوله " إن ليبيا تمر بظروف صعبة سياسية واقتصادية وأمنية إلا أن الأمور بدأت في التحسن والقادم أفضل وبما يسمح بعودة علاقات ليبيا مع محيطها الإفريقي إلى ما كانت عليه.

و بحث الاجتماع عدد من ملفات التعاون المشترك إضافة لملف الهجرة غير الشرعية .

واتفق الجانبان على التنسيق المباشر ومن خلال الاتحاد الأفريقي للتصدي لهذه الظاهرة ، واكدا على أهمية مقررات القمة الأوروبية - الأفريقية في أبيدجان، والعمل المشترك لتفكيك شبكات التهريب والاتجار بالبشر .

وأعلن الوزير النيجيري إن بلاده ستبدأ في إعادة مواطنيها ونقلهم إلى نيجيريا وانه سينتهز هذه الزيارة للبدء في هذا الإجراء .

وأبدى" السراج " استعداد حكومة الوفاق الوطني للمساعدة في إعادة المواطنين النيجيريين إلى بلدهم.

على صعيد آخر بحث الجانبان علاقات التعاون الاقتصادي حيث رحب " السراج " باقتراح تنظيم ملتقى اقتصادي لرجال الأعمال وخبراء الاقتصاد في البلدين .



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