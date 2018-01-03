إدانات بالإعدام لـ5 متهمين في هجوم أودى بحياة 512 شخصا بالصومال.





مقديشيو 3 يناير 2018 (وال)- أصدرت المحكمة العسكرية الصومالية

أحكاما بالإعدام بحق خمسة متهمين بالتورط في الهجوم الذي وقع في 14

أكتوبر الماضي، وأودى بحياة 512 شخصا، وهو ما نسبته الحكومة إلى جماعة

"الشباب" ، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتعرض الخمسة للاعتقال بعد أيام من وقوع الهجوم إثر تحقيق جنائي اعترفوا

خلاله بالمشاركة في أكبر الاعتداءات المسجلة في تاريخ الصومال.

وكان اثنان من المتهمين سائقين في حين كانا اثنان آخران من ضباط جهاز

الاستخبارات، وكان لدى الخامس نية لتفجير نفسه باستخدام سيارة انفجرت

كجزء من هجوم ثان، لكن تعرض للاعتقال بواسطة قوات الأمن.

وقال رئيس محكمة الدرجة الأولى حول الحكم الصادر أمس إنه "منذ 14 أكتوبر،

أجرت الحكومة تحقيقات واعتقلت خسمة رجال في القضية.. وبدأت المحكمة

الاستماع وقررت إصدار إدانات بالإعدام بحقهم".