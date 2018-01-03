كوريا الشمالية تعيد تشغيل خط الاتصال مع الشطر الجنوبي .





سيئول 3 يناير 2018 (وال)- اعلنت كوريا الشمالية إنها ستعيد تشغيل خط

الاتصال مع كوريا الجنوبية ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر

اليوم .

أعلن عن ذلك رئيس لجنة السلام والوحدة الوطنية لي سيون-غوان، الجهاز

المسئول عن التعامل مع كوريا الجنوبية. وقال انه سيتم إعادة تشغيل خط

الاتصال المباشر بين الكوريتين عبر قرية بانمونجوم الحدودية ابتداء من

الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم وذلك لإجراء الاتصالات حول مسألة إرسال

الوفد الاولمبي إلى دورة أولمبياد بيونغ تشانغ وغيرها من المسائل .

يشار الى أن خط الاتصال بين الكوريتين انقطع مع اغلاق مجمع كيسونغ

الصناعي، المشروع المشترك بين الكوريتين في فبراير عام 2016.