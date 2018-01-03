مصرع 11 شخصا في حوادث سير و5 جرائم قتل في بوليفيا بمطلع العام الجديد.



لاباز 3 يناير 2018 (وال)- سجل مطلع العام الجديد في بوليفيا مصرع 11

شخصا في حوادث سير و5 آخرين في جرائم قتل في بوليفيا ضمن إجمالي 42 حالة

وفاة مسجلة لدى الأمن، وفقا لما ذكرته الشرطة.

واوضح مدير الشرطة في بوليفيا أن "أغلب الحوادث وقعت في كوتشابامبا

(وسط)" بالإضافة إلى 26 شخصا أخرين لقوا حتفهم لأسباب أخرى.

وأشار إلى أن معدل الوفيات قد تراجع بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي حيث

سجلت 68 حالة وفاة.

وبحسب البيانات الرسمية، نفذت الشرطة خلال أيام السبت والأحد والاثنين

الماضيين 11 خطة أمنية، بواقع 22 ألف مداهمة أمنية على المستوى الوطني

و442 قضية جنائية تم التعامل معها، أي بنحو 16% أقل من العام الماضي

حينما سجلت 527 قضية.