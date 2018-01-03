الأرجنتين تسجل 198 إدانة جديدة في جرائم ضد الإنسانية خلال 2017.





بوينوس آيرس 3 يناير 2018 (وال)- أدانت الأرجنتين خلال عام 2017 ، 198

شخصا وبرأت 36 آخرين في قضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال

الفترة الدكتاتورية العسكرية التي شهدتها لبلاد (1976-1983)، وفقا لمصادر

رسمية.

ووفقا للتقرير الصادر عن هيئة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بشأن

القضايا المتعلقة بهذا الأمر في الأرجنتين، صدر 200 حكم العام الماضي،

67% منها(135 حكما) لاتزال معلقة.

وفي الوقت الحالي، يصل عدد القضايا التي لا تزال إجراءاتها جارية بالبلد

اللاتيني إلى 593 قضية تم التحقيق على خلفيتها مع ألفين و979 شخصا متورطا

خلال عام 2017.

وبحسب بيانات النيابة العامة في الأرجنتين، هناك 701 شخص قيد المحاكمة.

ومن بين من أدينوا بأحكام هناك 599 وافتهم المنية، بينهم 499 توفوا قبل

صدور الأحكام ومائة أخرون بعد إدانتهم أو إطلاق سراحهم.

كما أشارت البيانات إلى وجود 37 هاربا، وهو عدد أقل من المسجل في 2016

بواقع 44 هاربا على ذمة قضايا ضد الإنسانية.

فضلا عن وجود 549 شخصا قيد الإقامة الجبرية و435 أخرين داخل السجون في

أنحاء البلاد.