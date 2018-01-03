النفط ينخفض من أعلى مستوى منذ منتصف 2015 مع زيادة الإنتاج.





واشنطن 3 يناير 2018 (وال)- انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء من أعلى

مستوى منذ منتصف 2015 الذي سجلته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يقوض

فيه ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وروسيا الجهود الحالية التي

تقودها أوبك لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات عن

سعر التسوية السابقة إلى 60.34 دولار للبرميل لكنها تظل غير بعيدة عن

مستوى 60.74 دولار الذي بلغته امس وهو الأعلى منذ يونيو 2015.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات إلى

66.49 دولار للبرميل عن سعر التسوية السابقة لكنها تظل غير بعيدة عن

السعر المرتفع البالغ 67.29 دولار الذي سجلته يوم الثلاثاء وهو الأكبر

منذ مايو 2015.

ويقول متعاملون إن الانخفاضات تأتي بعد مؤشرات على أن الأسواق شهدت

ارتفاعا محموما في الوقت الذي يتجه فيه الإنتاج الأمريكي للارتفاع مجددا

وتثار فيه شكوك بشأن ما إذا كان نمو الطلب سيستمر عند المستويات الحالية.

وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 16 في المئة منذ منتصف 2016

ليبلغ 9.75 مليون برميل يوميا بنهاية العام الماضي.

كما أن هناك بعض المخاوف من أن إنتاج روسيا من النفط لا ينخفض في

الحقيقة. وروسيا أكبر منتج للنفط في العالم وتعكف على خفض الإمدادات مع

منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).