48 قتيلا على الاقل جراء سقوط حافلة من علو 100 متر في البيرو.





ليما 3 يناير 2018 (وال)- قضى 48 شخصا على الأقل في البيرو جراء سقوط

حافلة على متنها 57 شخصا من على ارتفاع يناهز مئة متر وتحطمها فوق شاطئ

صخري بعدما اصطدمت بها شاحنة وقذفتها من أعلى طريق سريع شمال ليما، وفق

ما أفادت الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان نشرته وزارة الداخلية على موقعها الالكتروني ان

حادث "سقوط الحافلة اوقع 48 قتيلا على الاقل"، مشيرة الى ان عمليات

انتشال الجثث توقفت بسبب هبوط الليل ووصول المد البحري الى مكان حطام

الحافلة.