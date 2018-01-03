زلزال جديد يضرب إيران بقوة 4.

8 درجات على مقياس ريختر .



كرمان، 3 يناير 2018 ( وال )- ضرب زلزال بقوة بقوة 4.8 علي مقياس ريختر

صباح اليوم الاربعاء مدينة هجدك في محافظة كرمان ، جنوب شرقي إيران .

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم لجنة إدارة الطوارئ في

كرمان أن السلطات ارسلت فرق الإغاثة إلى المدينة المتضررة ، مشيرا إلى أن

الزلزال لم يسفر حتى الآن عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وكان زلزال آخر بقوة 6.1 علي مقياس ريختر قد ضرب هجدك يوم الجمعة

الماضي.

وتعرضت إيران في الأونة الأخيرة إلى عدة هزات أرضية، أعنفها وقع في

محافظة كرمانشاه المتاخمة للعراق في 12 من نوفمبر الماضي وبلغت قوته 7.3

درجات على مقياس ريختر، وأدى إلى مصرع 530 شخصا.

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