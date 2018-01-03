مصادر اعلامية : بدء تشغيل ثاني خط أنابيب لنقل الغاز بين روسيا والصين .





بكين، 3 يناير 2018 ( وال )- كشفت مصادر اعلامية صينية اليوم عن بدء

تشغيل ثاني خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى الصين خلال هذا الأسبوع.

وذكرت المصادر أن خط الأنابيب بدأ عملية ضخ الغاز أول أمس الاثنين ،

بقدرة تبلغ 15 مليون طن سنويا ، ما يضاعف إجمالي الغاز الروسي المقدم إلى

الصين عبر هذا الخط ليصل إلى 30 مليون طن.

وسينقل خط الأنابيب الذي يربط بين البلدين إجمالي 38 مليار متر مكعب

من الغاز سنويا بدءا من هذا العام.

ومن شأن الخط الثاني الذي يبلغ طوله 941.8 كلم أن يزيد من أمن الطاقة

بالنسبة للصين، في وقت يشهد بدء هبوط انتاج النفط في شمال أراضيها.

وتعتبر روسيا موردا أساسيا للغاز الطبيعي بالنسبة للصين، ما يأتي في

إطار استراتيجية بكين لتعزيز هذا المصدر من أجل الاستغناء عن الفحم والحد

من المعدلات المرتفعة من التلوث الذي تعاني منه العديد من المناطق.

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