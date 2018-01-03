اسبانيا : إنقاذ 55 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل إسبانيا .





موتريل 3 يناير 2018 ( وال )- أنقذت الأطقم التابعة لجهاز الإنقاذ البحري

الإسباني الليلة الماضية 55 مهاجرا أفريقيا من دول جنوب الصحراء بالبحر

المتوسط، ووصلوا اليوم وهم في حالة إلى بلدة موتريل في مقاطعة غرناطة ،

جنوبي إسبانيا .

وأنقذت أطقم الإغاثة المهاجرين بينما كانوا على متن قارب على بعد 13

ميلا جنوب غرب جزيرة ألبوران الإسبانية بالبحر المتوسط .

وهناك سيدتان وقاصران بين المهاجرين ، وتم توفير الرعاية الطبية لهم

من جانب الصليب الأحمر فور وصولهم إلى موتريل .

وتحرك فريق الإنقاذ في الساعات الأولى من صباح يوم أمس عقب وصوله

معلومات من قبل منظمة تحذر من انطلاق قارب من أحد شواطئ شمال أفريقيا .

وبات المهاجرون تحت تصرف الشرطة الوطنية في مركز إيواء مؤقت في

ميناء موتريل .

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