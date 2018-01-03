اسبانيا : إنقاذ 55 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل إسبانيا .الأربعاء ، 03-01-2018 - 15:06:00



موتريل 3 يناير 2018 ( وال )- أنقذت الأطقم التابعة لجهاز الإنقاذ البحري
الإسباني الليلة الماضية 55 مهاجرا أفريقيا من دول جنوب الصحراء بالبحر
المتوسط، ووصلوا اليوم وهم في حالة إلى بلدة موتريل في مقاطعة غرناطة ،
جنوبي إسبانيا .
وأنقذت أطقم الإغاثة المهاجرين بينما كانوا على متن قارب على بعد 13
ميلا جنوب غرب جزيرة ألبوران الإسبانية بالبحر المتوسط .
وهناك سيدتان وقاصران بين المهاجرين ، وتم توفير الرعاية الطبية لهم
من جانب الصليب الأحمر فور وصولهم إلى موتريل .
وتحرك فريق الإنقاذ في الساعات الأولى من صباح يوم أمس عقب وصوله
معلومات من قبل منظمة تحذر من انطلاق قارب من أحد شواطئ شمال أفريقيا .
وبات المهاجرون تحت تصرف الشرطة الوطنية في مركز إيواء مؤقت في
ميناء موتريل .
...( وال )...

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