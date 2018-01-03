رئيس المجلس الرئاسي يستقبل الوزير المفوض المكلف بالكونغوليين في الخارج .

طرابلس 3يناير 2018 ( وال )-استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأربعاء بمقر المجلس بطرابلس ايمانويل ايلونغا الوزير المفوض المكلف بشؤون الكونغوليين في الخارج والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة . وأكد الوزير الكونغولي في مستهل اللقاء دعم بلاده الكامل لجهود رئيس المجلس الرئاسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتطلع بلاده لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين .

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تناول اللقاء إضافة للعلاقات

الثنائية وسبل تعزيزها - ملف الهجرة غير الشرعية - حيث أوضح رئيس المجلس الرئاسي الموقف الليبي الساعي إلى إعادة المهاجرين إلى أوطانهم . وقال " ان هذا هو الوضع الطبيعي بأن يكونوا في بلدانهم للمساهمة في تنميتها أو مغادرتها في ظروف طبيعية دون الخوض في مغامرات محفوفة بالمخاطر " . وأضاف السراج " ان ليبيا بلد عبور ورغم صعوبة الظرف الذي تمر به أخذت على عاتقها رعاية عشرات الآلاف من المهاجرين، وهي لا تستطيع تحمل أعباء هذا الملف الثقيل بحمله الأمني والإنساني والاقتصادي لوحدها ويجب على دول المصدر والمقصد التعاون ".

ونقل المكتب الاعلامي عن الوزير الكونغولي قوله " ان احد أسباب زيارته

لليبيا هو الالتقاء بالمهاجرين غير الشرعيين من بلاده وترتيب عودتهم

الطوعية إلى بلدهم " . هذا وأبدى " السراج " استعداد الجهات المختصة تسهيل مهمته مؤكدا بأن وزارة الخارجية ستتولى المساهمة في تذليل الإجراءات الخاصة بعودتهم .



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