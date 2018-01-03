نجاة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي إثر تعرض طائرة الهليكوبتر التي تقله لحادث .





الكويت 3 يناير 2018 (وال)- أكّدت وزارة الدفاع الكويتية نجاة رئيس

الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بعد أن تعرضت طائرة

هليكوبتر تقله ووفدا مرافقا لحادث بسبب "الضباب الكثيف" خلال زيارة رسمية

لبنغلادش.

وقالت الوزارة " الطائرة تعرضت لحادث أثناء عملية هبوطها في منطقة

سيليت حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار ما أدى لاحتكاك المروحية

بالأشجار وهبوطها قبل الموقع المخصص لذلك" في حين لم يتم تسجيل سوى خسائر

مادية .

(وال)