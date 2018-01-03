المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ينظم ورشة عمل حول اعلان خطة الاستجابة القطاعية للتعليم على مستوى البلديات .





طرابلس 3 يناير 2018 (وال) - نظم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي

والاجتماعي اليوم الاربعاء ورشة عمل حول اعلان خطة الاستجابة القطاعية

للتعليم على مستوى البلديات ( ادارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية)

.

وحضر اعمال الورشة التي عقدت بفندق كورنثيا بطرابلس وزراء التعليم و

الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية وشؤون المراة وشؤون هيكلة مؤسسات الدولة

وشؤون النازحين والمهجرين ورئيس مجلس التخطيط الاقتصادي ووكيلي وزارتي

التعليم والداخلية وعدد من المختصين .

وناقش المشاركون في الورشة نتائج المسح التي قام بها المجلس الوطني

للتطوير الاقتصادي والاجتماعي لقطاع التعليم خلال السنوات الدراسية 2015

و16 و17 والتي استهدفت 17 بلدية على مستوى ليبيا والتي تم استيفاء 14

منها اعقبتها عملية التحليل حيث ظهرت مؤشرات اهتمت بها اللجان الفنية

القطاعية للتعليم والصحة والحكم المحلي والشؤون الاجتماعية .

وذكرت مصادر من المجلس ان اللجان الفنية للوزارات المذكورة قامت باعداد

خطة استجابة قطاعية لدعم التعليم في ليبيا بناء على المؤشرات التي اظهرت

بالمسح .

وقد اقترحت اللجنة مجموعة برامج شملت الجانبين الاجتماعي والصحي

والفئات الخاصة وذوي الاعاقة والاصحاح البيئي يمكن تنفيذها تحت مظلة

تعاون بين الوزارات بمساهمة من الكشافة والهلال الاحمر الليبى ومنظمات

المجتمع المدني .

... ( وال ) ...