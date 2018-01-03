الرئيس الامريكي يعلن ولاية كاليفورنيا منطقة كوارث بسبب الحرائق.





واشنطن 3 يناير 2018 (وال) - أعلن الرئيس الأمريكي" دونالد ترامب "

ولاية كاليفورنيا منطقة كوارث بسبب حريق "توماس" الذي يضرب جنوب الولاية

منذ نحو شهر وأصبح الحريق الأكبر في تاريخ هذه المنطقة.

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن "الرئيس دونالد ترامب أعلن وجود

كارثة كبرى بولاية كاليفورنيا وأمر الحكومة الفيدرالية بمساعدة الإدارة

المحلية في الجهود الرامية لإصلاح المناطق المتضررة من الحرائق التي بدأت

في الرابع من شهر ديسمبرالماضي ومازالت مستمرة".

وبحسب التقرير الصادر عن قسم الغابات والحماية ضد الحرائق في

كاليفورنيا، فإن "توماس" قد التهم حتى الآن أكثر من 113 ألفا و967

هكتارا، ليتجاوز بذلك الضرر الذي تسبب فيه حريق "سيدار" الذي أثر على 110

آلاف و579 هكتارا عام 2003 بمقاطعة سان دييجو، وليصبح هكذاالحريق الأكبر

في تاريخ كاليفورنيا.

وفي ظل خطورة النيران التي تزداد تأججا بسبب الرياح، كان ترامب

قد أعلن حالة الطوارىء في الولاية أوائل الشهر الماضي، بهدف "التخفيف" من

حدة معاناة السكان في كاليفورنيا ومساعدة السلطات المحلية.

وكان عام 2017 هو الأسوء فيما يتعلق بحرائق الغابات في كاليفورنيا،

خاصة بسبب الحرائق الكبرى التي نشبت خلال شهر أكتوبرالماضي في عدة

مقاطعات بالولاية وتسببت في أضرار ضخمة بمدينتي نابا وسونوما.

وأسفرت هذه الحرائق عن مقتل 44 شخصا ودمرت ما يقرب من ثمانية آلاف و900

مبنى، وفقا لأحدث حصيلة صدرت عن السلطات بكاليفورنيا.

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