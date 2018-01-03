مركز الرقابة علي الاغذية والادوية وجهاز الحرس البلدي بالقطرون يتلف العديد من السلع الغذائية.الأربعاء ، 03-01-2018 - 12:26:00



طرابلس 3 يناير 2018 (وال) - اعلن مركز الرقابة على الاغذية والادوية
أنه في إطار التعاون القائم بين مكتب القطرون للرقابة على الاغذية
والادوية وجهاز الحرس البلدي بالمنطقة تم إتلاف العديد من السلع الغذائية
والخضروات وأغدية الاطفال .
وأوضح المركز على صفحته الرسمية أن اسباب اتلاف تلك الكميات يعود إلى
سوء التخزين وانتهاء الصلاحيات المحددة لتلك السلع ، مشيرا إلى السلع
التي تم اتلافها تشمل أغدية اطفال ، وحليب ، وعصائر ومعجون طماطم ،
وتوابل .
...( وال )....

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