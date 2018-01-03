قوات الاحتلال تعتقل " 20 " فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة .





رام الله 3 - يناير 2018 ( وال) - اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي

(20) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء، ليرتفع

بذلك عدد المعتقلين منذ اندلاع الاحتجاجات على إعلان الرّئيس الأمريكي

دونالد ترمب القدس عاصمة لما يسمى بإسرائيل خلال شهر ديسمبر الماضي إلى

نحو (740) مواطناً، بينهم (190) طفلاً، و(15) من النّساء، وثلاثة جرحى.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين من

محافظة جنين، واعتقلت ستة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة .

كما وجرى اعتقال أربعة مواطنين من القدس ، علاوة على مواطنين

اثنين من نابلس ، وآخريبلغ من العمر (20 عاماً)، من الخليل.

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