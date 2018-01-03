مركز الرقابة على الاغذية والادوية يرفض دخول شحنة كيك شكلاطة مصنعة في تركيا .





طرابلس 3 يناير 2018 ( وال )- رفض مركز الرقابة على الاغذية والادوية

دخول شحنة كيك شكولاتة بحبيبات السكر وكيك شكولاتة بحبيبات الكراميل ذات

العلامة التجارية maaela .

وذكرت مصادر مركز الرقابة على الاغذية والادوية أن كمية الشحنة

المصنعة في تركيا والتي ادخلت عن طريق ميناء مصراته تقدر بحوالي - 344

صندوق وهي مشتركة مع اصناف اخرى مفرج عنها .

وأوضحت المصادر أن اسباب الرفض وفق المواصفات والمعايير القياسيه وذلك

لوجود لون محظور E122 .

( وال )