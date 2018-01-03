مركز الرقابة على الاغذية والادوية يرفض دخول شحنة كيك شكلاطة مصنعة في تركيا .الأربعاء ، 03-01-2018 - 12:05:00



طرابلس 3 يناير 2018 ( وال )- رفض مركز الرقابة على الاغذية والادوية
دخول شحنة كيك شكولاتة بحبيبات السكر وكيك شكولاتة بحبيبات الكراميل ذات
العلامة التجارية maaela .
وذكرت مصادر مركز الرقابة على الاغذية والادوية أن كمية الشحنة
المصنعة في تركيا والتي ادخلت عن طريق ميناء مصراته تقدر بحوالي - 344
صندوق وهي مشتركة مع اصناف اخرى مفرج عنها .
وأوضحت المصادر أن اسباب الرفض وفق المواصفات والمعايير القياسيه وذلك
لوجود لون محظور E122 .
( وال )

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