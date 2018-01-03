إعادة تأهيل الحقول النفطية بشركة الهروج للعمليات النفطية.





طرابلس 3 يناير 2018 (وال )- عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط أمس

الثلاثاء الاجتماع السنوي لعرض نشاط شركة الهروج للعمليات النفطية للعام

2017 وبرامج العمل للعام 2018 برئاسة المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس

الادارة واعضاء لجنة الإدارة وعن شركة الهروج عبد الوهاب النعمي رئيس

لجنة إلادارة وأعضا اللجنة والمدراء العامون ومدراء الادارات بالمؤسسة

والشركة.

وعبّر المهندس مصطفى صنع الله عن شكره وامتنانه لمجهودات لجنة الأدارة

والعاملين بشركة الهروج للعمليات النفطية لحرصهم على استمرار نشاط الشركة

بالرغم من التحديات الصعبة التي واجهتها نتيجة للأحداث التي حصلت بمواقع

الشركة سواء في الحقول النفطية او موانئ راس لانوف والسدرة النفطيين. إلا

أن الحس الوطني للعاملين كان هو الدافع لهم للعمل بكفاءة عالية في ظل هذه

الظروف.

كما طالب صنع الله من الشركة بضرورة مضاعفة الجهد والاهتمام بالمحافظة

على البيئة والاستجابة السريعة للتسربات المؤثرة على البيئة المحيطة وخلق

مبادرة للاستفادة من الغاز المحروق ليتم استخدامه في محطات توليد الطاقة

الكهربائية، وبخصوص أعمال الصيانة بخزنات الشركة أوضح صنع الله بأن

المؤسسة بحاجة إلى زيادة السعات التخزينية في العام 2018، ودعى إلى تكثيف

جهود الصيانة للخزانات.

من جانبه استعرض عبد الوهاب النعمي رئيس لجنة ادارة شركة الهروج الاوضاع

الأمنية بالحقول النفطية (آمال وتيبستي والناقة والغاني المتوقف عن العمل

بسبب تردي الأوضاع الأمنية) ومينائي راس لانوف والسدرة موضحا ان الوضع

الأمني هو من اهم المعوقات التي تواجه عمليات الإنتاج.

كما تم عرض نشاط الشركة خلال العام 2017 وبرامج العمل لعام 2018 وتم

مناقشة الانتاج المستهدف لسنة 2018 وأعمال الصيانة وإعادة تأهيل الآبار

والمشاريع التطويرية والتنموية والميزانيات.

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