شركة مليته للنفط والغاز، انطلاق أعمال الصيانة الشاملة للعام 2018 .





طرابلس 3 يناير 2018 ( وال )- عقد بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة

مليته للنفط والغاز اجتماع بمقر المؤسسة امس الثلاثاء تم خلاله عرض نشاط

الشركة لسنة 2017 وطـرح خطـة العمل والميزانيـة لسنة 2018 وإطلاق عدد من

مشاريع الصيانة والتنمية مع التركيز على إنتاج مستقر للغاز خلال عام

2018.

كما تم استعراض نشاط إدارات الشركة لعام 2017 ومستهدفاتها لعام 2018

ومناقشة خطة الشركة في الحفاظ على معدلات انتاج الغاز، وعرض برامج

وعمليات الصيانة واستعراض المشاريع الجديدة والميزانية المقترحة للعام

2018.

وحضرهذا الاجتماع كل من المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة

وأعضاء مجلس الإدارة ومن جانب الشركة حضر كل من عبدالباسط الرفاعي رئيس

لجنة الملاك، و حسين بوسليانة رئيس لجنة ادارة المشغل لشركة مليتة للنفط

والغاز والسادة أعضاء لجنة ادارة الملاك بشركة مليتة ،اعضاء لجنة ادارة

المشغل ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة للشركة والمدراء العامون ومدراء

الإدارات والمختصون من المؤسسة والشركة.

وعبرصنع الله عن شكره وتقديره لكافة العاملين في المواقع والحقول التابعة

لشركة مليته، وأثنى على جهودهم المبذولة من أجل إعادة الإنتاج تدريجياً

في عدد من الحقول البرية وما تم انجازه في حقل الوفاء لأجل زيادة الانتاج

من خلال تقنية الانبوب الحلزوني ، واستمرار العمل على استكمال آبار بحر

السلام المرحلة الثانية، وبالجهد المتواصل من إدارة الشركة والعاملين من

أجل المحافظة على معدلات الانتاج وزيادته مؤكدا على دور الشركة في انتاج

الغاز واهميته للسوق المحلي في توليد الطاقة الكهربائية للمصانع ومحطات

الكهرباء، مشيراً إلى أن الشركة استطاعت تحقيق العديد من الانجازات خلال

العام 2017 على الرغم من الصعوبات المالية والأمنية التي واجهتها.

من جانبه قال حسين بوسليانه أن ما تحقق من نتائج إيجابية خلال عام 2017

يعكس الجهود المبذولة من العاملين في كافة الحقول والمواقع النفطية على

الرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت بها الشركة.

وأشار إلى ان الشركة بصدد إجراء أعمال العمرة الشاملة في مواقع الشركة

(فرع الغاز) خلال شهر مارس المقبل، والبدء في تنفيذ بعض المشاريع

التطويرية وأعمال الصيانة الشاملة في عدد من الحقول البرية والبحرية حال

اعتماد الميزانية الكافية لذلك.

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