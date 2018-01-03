مقتل طفلين في انفجار يفيتنام.





باك نين (فيتنام) 3 يناير 2018 ( وال) - اعلنت السلطات الفيتنامية اليوم

الاربعاء مقتل طفلين وجرح ستة اشخاص آخرين في انفجار دمرعددا من المنازل

في حي شرق العاصمة هانوي.

وأوضحت ذات المصادر أن الانفجار الذي وقع قبيل فجراليوم في حي

باقليم باك نين اسفر ايضا عن تدمير خمسة بيوت تدميرا كاملا.

وأضافت أن المحققين يحققون لمعرفة اسباب الانفجار في هذا الحي الذي يقوم

عدد من سكانه بجمع المعادن. لكنهم يشيرون الى ان قيام سكان بانتشال قنابل

لم تنفجر من حرب فيتنام من قبل تسبب بحوادث مماثلة.

ويعود آخر هذه الحوادث الى اغسطس 2017 عندما قتل ستة اشخاص في انفجار

قنبلة في اقليم كان هوا بوسط البلاد.

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