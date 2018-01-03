مركز الاتصالات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات يصدر بيان بشأن الرد على المكالمات .





طرابلس 3 يناير 2018 (وال) - أكد مركز الاتصالات بالمفوضية الوطنية

العليا للانتخابات انه نظراً للكم الهائل من المكالمات التي تصل إلى

المركز عبر الرقم المجاني المباشر ( 1441) والذي خُصِّص للرد على

الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل أو للمساعدة في تغيير مراكز الانتخاب،

يتعذر الرد على هذا الكم من المكالمات في وقت واحد.

وأوضح المركز في بيان له تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه اليوم

ان الكم الهائل من المكالمات سبب ضغطاً متزايداً على خطوط الاتصال نتج

عنه تأخر في الرد على المواطنين، والذين أبدوا من جهتهم بعض الملاحظات

على أداء مركز الاتصالات.

وبين المركز ان عدد المكالمات التي تصل للمركز خلال الساعة الواحدة

(1200) مكالمة وتستغرق كل مكالمة في المتوسط 3 دقائق لاستعراض المشكلة

وبحث حلولها، وهذه المكالمات يتم استقبالها على (15) خطاً هاتفياً هي سعة

شبكة الاتصالات المتاحة للمركز، وبالتالي يتعذر الرد على هذا الكم الهائل

من المكالمات في وقت واحد.

وأضاف المركز ان المفوضية تعمل حالياً على توسعة الشبكة بزيادة

خطوط الاتصال، وقامت بزيادة عدد ساعات العمل لموظفيها من 12 ساعة يومياً

إلى 14 ساعة يومياً، تمتد من الساعة التاسعة صباحاً إلى الحادية عشر

ليلاً.

وكما أكد المركز في بيانه ان المفوضية تؤكد عدم وجود أي خلل في منظومة

التسجيل، وفي حال وجود أي مشكلات أوصعوبات فنية تعترض المواطن بالإمكان

حلها بشكل نهائي فور الاتصال بالمركز على الرقم 1441.

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