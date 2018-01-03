الأحوال البحرية المتوقعة على ليبيا.





طرابلس 3 يناير 2018 (وال) - الأحوال البحرية المتوقعة على ليبيا

اليوم الاربعاء وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني

للأرصاد الجوية.



*من رأس جدير إلى سرت .

السماءً قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة مع احتمال سقوط امطار خفيفة يوم

الغد على بعض المناطق.

الريح غربى إلى شرش سرعته مابين (15 - 25) عقدة. إرتفاع الموج يتراوح ما

بين (1.00-3.00) متر هذا اليوم ويتراوح يوم الغد على اغلب الساحل ما بين

(2.50-4.00) متر البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم

الغد على اغلب الساحل. درجة حرارة سطح البحر (17-18) درجة مئوية. الرؤيـة

جيدة إلى متوسطة.



*الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذه الليلة مع سقوط امطار متفرقة خاصة

على الجبل الاخضر قد يصحبها خلايا رعدية ونزول حبات البرد احيانا.الريح

عربى إلى شرش سرعته ما بين(15-25) عقدة. إرتفاع الموج يتراوح ما بين

(1.00-3.00) متر هذا اليوم ويتراوح يوم الغد ما بين (2.50-4.00) متر.

البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد. درجة حرارة

سطح البحر تتراوح مابين (18-19) درجة مئوية. الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

....( وال )...