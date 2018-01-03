الاحوال الجوية المتوقعة على ليبيا .

طرابلس 3 يناير 2018 (وال) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .، اعتباراً من اليوم الاربعاء وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.



*رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لاخر مع احتمال بسيط لسقوط امطار متفرقة هذا اليوم والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة الى نشطة حيت تصل سرعتها أحيانا الى (50)كم/ساعة على الساحل الممتد من طرابلس حتى سرت ودرجات الحرارة القصوي تتراوح مابين (15-20) درجة مئوية وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.



*بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده.

تكاثر للسحب مع فرصة سقوط أمطار وحبات البرد احيانا على أغلب مناطق

الشمال ومن المتوقع ان تكون جيدة على مناطق الجبل الأخضر مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية أحيانا حيث من المتوقع أن تتجاوز سرعتها إلى (65)كم/ساعة خاصة على المنطقة الممتدة من بنغازي حتى أمساعد ودرجات الحرارة القصــوى تتراوح مابين (15-20) درجة مئوية ولاتتجاوز (13) درجة مئوية علي مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل درجات الحرارة ارتفاع بسيط يوم الغد على اغلب المناطق .



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الأتجاه

خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (16-20) درجة مئوية.



*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى مابين (17-22) درجة مئوية.

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