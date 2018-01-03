تراجع اسعار النفط في آسيا.





سنغافورة 3 يناير 2018 (وال) - تراجعت اسعار النفط في آسيا اليوم

الاربعاء بعد اعلان اعادة فتح انبوب للنفط في بحر الشمال ، في اجواء من

القلق على محاولات خفض العرض المفرط في الاسواق.

وانخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم فبراير سنتين

ليصل الى 35ر60 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

اما برميل البرنت النفط المرجعي الاوروبي تسليم مارس ، فقد خسر ستة

سنتات وبلغ سعره 51ر66 دولارا.

واعلنت المجموعة النفطية "اينيوس" في نهاية الاسبوع الماضي اعاد فتح

"فورتيز" انبوب النفط الرئيسي في بحر الشمال البريطاني. وكان اغلاق هذه

المنشأة بسبب عطل ادى الى ارتفاع الاسعار الى مستوى لم تبلغه منذ سنتين،

وفقا لما ذكره شين تشانل المحلل لدى مجموعة "ايه اس آر ويلث ادفايزر".

لكن الاسعار بقيت مرتفعة بسبب التوتر في ايران التي تحتل المرتبة

الثالثة بين الدول المنتجة للذهب الاسود في منظمة البلدان المصدرة للنفط

(اوبك).

وعلى امد اطول، قال المحلل نفسه ان "الزيادة في انتاج الخام الاميركي

تبقى التهديد الرئيسي للجهود من اجل اعادة التوازن" التي تبذلها اوبك مع

ابرامها اتفاق مع دول منتجة اخرى مثل روسيا للحد من الانتاج حتى نهاية

العام.

واضاف "اعتقد ان روسيا يمكن تتراجع خلال عملية اعادة التقييم

(الاتفاق) المقررة في يونيو المقبل".

وكان سعر برميل النفط الخفيف خسر الثلاثاء خمسة سنتات ليغلق على

37ر60 دولارا في نيويورك ، بينما انخفض سعر برميل البرنت 30 سنتا في لندن

ليغلق على 57ر66 دولارا.



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