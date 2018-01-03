حملة للتوعية بسرطان الثدي .
الأربعاء ، 03- 01- 2018 - 10:19:00
طرابلس 03 يناير 2018 ( وال ) - نظمت جمعية القابلات الليبية بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال المدة الماضية بطرابلس حملة للتوعية بسرطان الثدي .
وأعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض "د. بدر الدين النجار " في كلمة ألقاها بالمناسبة عن تجهيز عيادة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في منطقة سوق الجمعة بطرابلس .
وأشاد النجار بالدور المهم للمركز ولمؤسسات المجتمع المدني العاملة
في مجالات التوعية الصحية للرفع من مستوى الوعي الصحي للمواطنين .
وعبرت رئيسة جمعية القابلات الليبية " ناجية نويجي " عن شكرها
وتقديرها لكل العاملين والقائمين على حملات التوعية التى نظمت في كل
مناطق ليبيا لتوعية المرأة بمخاطر سرطان الثدي والكشف المبكر واهميته.
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