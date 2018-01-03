حملة للتوعية بسرطان الثدي . الأربعاء ، 03-01-2018 - 10:19:00

طرابلس 03 يناير 2018 ( وال ) - نظمت جمعية القابلات الليبية بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال المدة الماضية بطرابلس حملة للتوعية بسرطان الثدي .
وأعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض "د. بدر الدين النجار " في كلمة ألقاها بالمناسبة عن تجهيز عيادة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في منطقة سوق الجمعة بطرابلس .
وأشاد النجار بالدور المهم للمركز ولمؤسسات المجتمع المدني العاملة
في مجالات التوعية الصحية للرفع من مستوى الوعي الصحي للمواطنين .
وعبرت رئيسة جمعية القابلات الليبية " ناجية نويجي " عن شكرها
وتقديرها لكل العاملين والقائمين على حملات التوعية التى نظمت في كل
مناطق ليبيا لتوعية المرأة بمخاطر سرطان الثدي والكشف المبكر واهميته.
... وال ...

الأكثر قراءة في وال

التوقيع على اتفاق لإنشاء محطتين للكهرباء بين شركة سيمنس الألمانية والشركة العامة للكهرباء
وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".
مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا