حملة للتوعية بسرطان الثدي .

طرابلس 03 يناير 2018 ( وال ) - نظمت جمعية القابلات الليبية بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال المدة الماضية بطرابلس حملة للتوعية بسرطان الثدي .

وأعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض "د. بدر الدين النجار " في كلمة ألقاها بالمناسبة عن تجهيز عيادة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في منطقة سوق الجمعة بطرابلس .

وأشاد النجار بالدور المهم للمركز ولمؤسسات المجتمع المدني العاملة

في مجالات التوعية الصحية للرفع من مستوى الوعي الصحي للمواطنين .

وعبرت رئيسة جمعية القابلات الليبية " ناجية نويجي " عن شكرها

وتقديرها لكل العاملين والقائمين على حملات التوعية التى نظمت في كل

مناطق ليبيا لتوعية المرأة بمخاطر سرطان الثدي والكشف المبكر واهميته.

... وال ...