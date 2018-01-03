حملة نظافة للاهتمام بالمظهر العام لكيات جامعة الزيتونة بترهونة .

ترهونة 03 يناير 2018 ( وال ) - تنفذ ادارة خدمات النظافة ترهونة يوم الاثنين القادم حملة نظافة واسعة للمحافظة على البيئة بكليات جامعة الزيتونة تحت شعار ( معا من اجل المحافظة على جامعتنا ) .

وتقام الحملة بالتعاون مع الادارة العامة لجامعة الزيتونة، وتشتمل القيام بحملة نظافة واسعة لكافة مرافق الكليات الواقعة بمنطقة سوق الاحد ترهونة ، بالإضافة الى القيام بطلاء بعض جدران القاعات لإظهارها بالمظهر اللائق ، وكذلك ازالة المخلفات .

وسيشارك في هذه الحملة عمداء واعضاء هيئة التدريس والطلبة والموظفين بكليات الجامعة .



...(وال ترهونة)...