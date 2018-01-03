تعليق العمل بمقر مصلحة الاحوال المدنية بسرت .





سرت 03 يناير 2018 ( وال )- علقت إدارة مكتب مصلحة الاحوال المدنية

بسرت عملها مند الاحد الماضى بسبب تعرض مقر السجل المدنى بالمجمع

الحكومى الادارى بسرت للسرقة وأعمال نهب .

وقال مدير مكتب مصلحة الاحوال المدنية السجل المدنى بسرت السيد "

ابراهيم البرق " لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت إن تعليق العمل أمام

المواطنين متواصل إلى أن يتم توفير الاجهزة وتأمين المقر أمنيا وتوفير

حراسات لمقر المصلحة .

وأضاف أن السرقة تمتلث فى دخول المجهولين للمقر وقاموا بتهشيم الباب

الرئيسى لمدخل مكتب السجل المدنى وتمت سرقة كافة اجهزة الحواسيب الخاصة

بمنظومة الرقم الوطنى والعبث بمحتويات ومستندات المقر .

وأوضح المصدر أنه تم ابلاغ الجهات الامنية والبحث الجنائى سرت ومكتب

مكافحة الجريمة الدين قدموا بمعاينة الواقعة وتم تشميع المقر بالشريط

الاحمر بعد حصر الاضرار والسرقة ومتابعة وقائع السرقة من قبل المجرمين

للمرة الخامسة مند عام 2013 .

...(وال-سرت)...