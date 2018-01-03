تعليق العمل بمقر مصلحة الاحوال المدنية بسرت .الأربعاء ، 03-01-2018 - 10:00:00



سرت 03 يناير 2018 ( وال )- علقت إدارة مكتب مصلحة الاحوال المدنية
بسرت عملها مند الاحد الماضى بسبب تعرض مقر السجل المدنى بالمجمع
الحكومى الادارى بسرت للسرقة وأعمال نهب .
وقال مدير مكتب مصلحة الاحوال المدنية السجل المدنى بسرت السيد "
ابراهيم البرق " لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت إن تعليق العمل أمام
المواطنين متواصل إلى أن يتم توفير الاجهزة وتأمين المقر أمنيا وتوفير
حراسات لمقر المصلحة .
وأضاف أن السرقة تمتلث فى دخول المجهولين للمقر وقاموا بتهشيم الباب
الرئيسى لمدخل مكتب السجل المدنى وتمت سرقة كافة اجهزة الحواسيب الخاصة
بمنظومة الرقم الوطنى والعبث بمحتويات ومستندات المقر .
وأوضح المصدر أنه تم ابلاغ الجهات الامنية والبحث الجنائى سرت ومكتب
مكافحة الجريمة الدين قدموا بمعاينة الواقعة وتم تشميع المقر بالشريط
الاحمر بعد حصر الاضرار والسرقة ومتابعة وقائع السرقة من قبل المجرمين
للمرة الخامسة مند عام 2013 .
...(وال-سرت)...

الأكثر قراءة في وال

التوقيع على اتفاق لإنشاء محطتين للكهرباء بين شركة سيمنس الألمانية والشركة العامة للكهرباء
وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".
مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا