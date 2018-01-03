أزمة الوقود في منطقة الجبل الغربي ستنتهي خلال (72 ) ساعة .





غريان 3 يناير 2018م – (وال )- أكد مدير مكتب توزيع الوقود

بشركة البريقة لتسويق النفط "ميلاد الهجرسي" بأن أكثر من ( 200 ) ألف

لتر من الوقود قد تم توزيعها على محطات الوقود بمدينة غريان ومناطق الجبل

خلال الساعات الماضية .

وأوضح "الهجرسي" في تصريحات صحفية نشرت مساء امس بأن شحنات

الوقود من الناقلة "أنوار ليبيا" الراسية بميناء طرابلس باتجاه مدينة

غريان ومناطق الجبل لازالت مستمرة .. مؤكداً أن أزمة نقص الوقود (البنزين

، والديزل) بمنطقة الجبل ستنتهي خلال (72) ساعة .

...( وال غريان ) ...