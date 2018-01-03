مقتل 48 شخصا في حادث حافلة في بيرو.الأربعاء ، 03-01-2018 - 09:41:00



ليما 3 يناير 2018 (وال) - لقي 48 شخصًا وإصابة عدد آخر بجروح جراء
اصطدام شاحنة بحافلة تقل على متنها 57 شخصا ، ما أدى إلى سقوطها من
ارتفاع 100 متر تحطمت فوق شاطئ صخري في البيرو .
وقالت الشرطة في بيان نشرته وزارة الداخلية على موقعها الالكتروني إن
حادث سقوط الحافلة اوقع 48 قتيلا على الاقل .. مشيرة الى ان عمليات
انتشال الجثث توقفت بسبب هبوط الليل ووصول المد البحري الى مكان حطام
الحافلة ولم يتم الكشف عن ملابسات الحادث بعد.
ويعتبر الطريق السريع الذي وقع فيه الحادث من أخطر الطرقات في بيرو
وهو مخصص لمرور الحافلات والشاحنات حصرا.

.. ( وال ) ..

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