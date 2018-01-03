هزة أرضية تضرب ولاية بليدة شمالي الجزائر.





الجزائر 3 يناير 2018 (وال) - ضربت هزة أرضية منطقة عين جر في ولاية

البليدة وسط الجزائر بقوة 5 درجات على مقياس ريختر الليلة الماضية ، وفقا

لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الجزائري.

وأفاد المركز أن مركز الهزة الأرضية وقع على بعد 2 كيلومتر جنوبي غرب

منطقة "واد جر" بولاية البليدة القريبة من العاصمة.

وشعر سكان العاصمة وضواحيها على غرار البليدة وتيبازة وبومرداس

والمدية بهزة أرضية قوية نوعا ما.

ولم يسجل وقوع قتلى أوإصابات جراء الهزة.

وشرعت وحدات التدخل التابعة لقوات الدفاع المدني الجزائري في حملة

ميدانية لاستطلاع الأضرار المحتملة وإسعاف الحالات المرضية المتأثرة من

الهزة.



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