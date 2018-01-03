الاثنين القادم مسابقة العدو الريفي على مستوى بلديات المنطقة الوسطى .





ترهونة 03 يناير 2018 ( وال ) - تم تحديد أولى مسابقات المرحلة

الثانية للعدو الريفي يوم الاثنين القادم على مستوى بلديات المنطقة

الوسطى والتي ستجرى التصفيات والمنافسة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

بمنتزه شرشارة بمدينة ترهونة .

وجاء تحديد الموعد في الاجتماع الذي عقد ببلدية ترهونة الاثنين

الماضي الذي ضم مدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم " خالد الديب "

ومدراء ورؤساء وحدات التربية البدنية بمكاتب النشاط المدرسي ببلديات

المنطقة الوسطى .

وتم خلال الاجتماع مراجعة اللائحة الخاصة بمسابقة العدو الريفي

المدرسية واعتمادها ، ومناقشة خط سير السباق والامكانيات اللازمة توفرها

وفق المتاح لإنجاح السباق ، إضافة الى الاتفاق على تسمية وتشكيل اللجان

الخاصة بمسابقة العدو الريفي على مستوى المنطقة الوسطى .

وإثر الاجتماع توجه الحاضرون إلى عين المكان الذي سيستقبل المتسابقين من

البنين والبنات ومعاينة خط السباق لكل الفئات العمرية لمرحلتي التعليم

الأساسي والثانوي والذي سيكون بمنطقة الشرشارة بمدينة ترهونة .

ويأتي سباق العدو الريفي على مستوى بلديات المنطقة الوسطة والمناطق

الأخرى الشرقية والجنوبية والغربية تنفيذاً للمرحلة الثانية من السباق

ووفق خطة النشاط المدرسي العامة لكافة الأنشطة الفنية والثقافية والفنية

والرياضية للعام الدراسي 2017-2018 .

وتنفذ مسابقات العدو الريفي في كافة المناطق لمرحلة التعليم الأساسي

والثانوي على مستوى البلديات حيث يمثل كل بلدية فريق من 12 متسابقاً 3

بنين و3 بنات من كل فئة عمرية ، الفئة العمرية للبنين والبنات من 12 سنة

إلى 15 سنة فئة التعليم الأساسي ، الفئة العمرية للبنين والبنات من 16

إلى 18 سنة فئة التعليم الثانوي .

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