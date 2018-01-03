الرئيس المصري يمدد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لثلاثة أشهر في جميع أنحاء البلاد.الأربعاء ، 03-01-2018 - 09:04:00



القاهرة 3 يناير2018 ( وال) - أصدر الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"
قرارا أمس الثلاثاء يقضي بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء
البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 13
يناير الجاري.
ونصت المادة الثانية من القرار ، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة
الشرطة المصرية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن
بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح
المواطنين.
...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

التوقيع على اتفاق لإنشاء محطتين للكهرباء بين شركة سيمنس الألمانية والشركة العامة للكهرباء
وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".
مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا