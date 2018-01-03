الرئيس المصري يمدد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لثلاثة أشهر في جميع أنحاء البلاد.





القاهرة 3 يناير2018 ( وال) - أصدر الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"

قرارا أمس الثلاثاء يقضي بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء

البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 13

يناير الجاري.

ونصت المادة الثانية من القرار ، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة

الشرطة المصرية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن

بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح

المواطنين.

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