الرئيس المصري يمدد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لثلاثة أشهر في
جميع أنحاء البلاد.
الأربعاء ، 03- 01- 2018 - 09:04:00
القاهرة 3 يناير2018 ( وال) - أصدر الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"
قرارا أمس الثلاثاء يقضي بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء
البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 13
يناير الجاري.
ونصت المادة الثانية من القرار ، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة
الشرطة المصرية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن
بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح
المواطنين.
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