إيطاليا تتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.





روما 3- يناير -2018 ( وال ) - تسلمت إيطاليا من النمسا الرئاسة

الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقال وزير الخارجية الإيطالي انجلينو الفانو، الاثنين، وفقًا لبيان

للخارجية، إن الأولوية في عام 2018 ستكون لتعزيز السلام والأمن

والاستقرار والتعاون بين الدول الأعضاء.وأضاف أن بلاده تعتزم التركيز بشكل خاص على منطقة البحر المتوسط

والتحديات المرتبطة بها، ومن بين هذه التحديات أزمة اللاجئين.وتابع الوزير الإيطالي أن بلاده ستولي اهتماما أيضا للأزمة في أوكرانيا،

مشيرا إلى أن إيطاليا ستواصل، كما كان الحال مع رئاستي النمسا وألمانيا

للمنظمة، دعم "كل جهود المنظمة من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع وستحث

كل الأطراف على التفعيل الكامل لاتفاقية مينسك".

ورأى الفانو أن مجابهة الأخطار التي تحيق بالأمن المشترك، بشكل حاسم،

تتطلب إرادة سياسية من الدول الأعضاء الـ57 في أمريكا الشمالية وأوروبا

وآسيا، مشيرًا إلى ضرورة بناء الثقة مرة أخرى وإعادة إحياء الحوار بين

الشرق والغرب.

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