الحرس الرئاسي : ناقشنا مع روسيا إمكانية رفع حظر السلاح .





طرابلس 03 يناير 2018 ( وال ) - قال رئيس الحرس الرئاسي بحكومة

الوفاق الوطني " نجمي الناكوع " إنه جرى في الفترة الماضية النقاش مع

روسيا حول مسألة رفع حظر السلاح عن ليبيا .

وأوضح " الناكوع " في تصريح لوكالة أكي الايطالية أننا نسعي دائما

لتوحيد المؤسسة العسكرية وتكون خارج الامور السياسية بعيدا عن الخلافات "

، ملفتا إلى أن أن جولة الاجتماعات التي عقدت في مصر تتوجت بصدور بيان

ختامي ووصلنا إلى نقاط لإعادة هيكلية وبناء الجيش على طرق حديثة تحت نظام

مدني .

يشار إلى أن روسيا أبدت غداة زيارة وزير الخارجية بحكومة الوفاق "

محمد طاهر سيالة " إلى موسكو في منتصف الشهر الماضي ، انفتاحا مع طلب

المساعدة في تخفيف الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، بعد تقديم

طلب إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات.

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