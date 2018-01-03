الحرس الرئاسي : ناقشنا مع روسيا إمكانية رفع حظر السلاح .
الأربعاء ، 03- 01- 2018 - 08:57:00
طرابلس 03 يناير 2018 ( وال ) - قال رئيس الحرس الرئاسي بحكومة
الوفاق الوطني " نجمي الناكوع " إنه جرى في الفترة الماضية النقاش مع
روسيا حول مسألة رفع حظر السلاح عن ليبيا .
وأوضح " الناكوع " في تصريح لوكالة أكي الايطالية أننا نسعي دائما
لتوحيد المؤسسة العسكرية وتكون خارج الامور السياسية بعيدا عن الخلافات "
، ملفتا إلى أن أن جولة الاجتماعات التي عقدت في مصر تتوجت بصدور بيان
ختامي ووصلنا إلى نقاط لإعادة هيكلية وبناء الجيش على طرق حديثة تحت نظام
مدني .
يشار إلى أن روسيا أبدت غداة زيارة وزير الخارجية بحكومة الوفاق "
محمد طاهر سيالة " إلى موسكو في منتصف الشهر الماضي ، انفتاحا مع طلب
المساعدة في تخفيف الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، بعد تقديم
طلب إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات.
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