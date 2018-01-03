زيارة طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة لإدارة النشاط المدرسي .





طرابلس 03 يناير 2018 ( وال ) - قام طلبة كلية التربية البدنية وعلوم

الرياضة قسم التدريس الفصل السابع بجامعة طرابلس بزيارة ميدانية لإدارة

النشاط المدرسي بوزارة التعليم أمس الثلاثاء .

واطلع الطلاب على سير العمل بإدارة النشاط المدرسي من خلال الأقسام

المختلفة والإطلاع على خطط وبرامج قسم التربية البدنية بشكل خاص .

وعقد خلال الزيارة لقاء بحضور مدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة

التعليم " خالد الديب " ورؤساء الأقسام بالإدارة تمحور حول آلية عمل

إدارة النشاط المدرسي واختصاصات الأقسام بها وكيفية التواصل مع مكاتب

النشاط المدرسي بالمناطق والبلديات وإعطاء لمحة عن المسابقات وأنواعها

التي تنفذ من خلال الخطة السنوية التي تصدر عن الادارة .

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