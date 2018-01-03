رئيس جهاز الشرطة القضائية يقوم بزيارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمصراته .





مصراتة 3 يناير 2018 (وال)- قام رئيس جهاز الشرطة القضائية بوزارة

الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العقيد "محمود أبوحميدة خلال اليومين

الماضيين بزيارة تفقدية شملت عدد من مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمصراته

للوقوف على المشاكل والمختنقات التي تعيق سير عملها

والفروع التابعة لها .

واجتمع رئيس الجهاز مع رئيس الفرع العقيد "ناصر هجرس" ومديري مؤسسات

الإصلاح والتأهيل التابعة للفرع، الذين استعرضوا آلية العمل المتبعة داخل

المؤسسات والمشاكل والصعوبات التي تعيق سير عملهم ، تلا ذلك القيام بجولة

تفقدية لمؤسستي الإصلاح والتأهيل "الهدى، طمينة" شملت كل مرافقهما،

والتقى النزلاء والعاملين فيهما بمختلف تخصصاتهم .

(وال)