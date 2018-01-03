رئيس مكتب توزيع الوقود يؤكد توفر الوقود بكميات كبيرة في السوق .

طرابلس 3 يناير 2018 (وال)- أكد رئيس مكتب توزيع الوقود والغاز ميلاد الهجرسي توفر الوقود والغاز في السوق ،داعيا المواطنين الى عدم الانجرار وراء الاشاعات اذا ماتأخر توزيع هذه المواد لفترة وجيزة والازدحام امام محطات التوزيع .

وافاد الهجرسي حسب نشرة لجنة أزمة الوقود والغاز، اليوم الثلاثاء، أنَ ميناء طرابلس سيستقبل الخميس المقبل ناقلة الوقود انوار الخليج المحملة بأكثر من 33 مليون لتر .



بالاضافة الى ناقلة الغاز الراسية بميناء الشعّاب البحري المحملة بأكثر من 5 آلاف طن من الغاز السائل.



وأكد الهجرسي إبقاء 4 محطات وقود تعمل على مدار الساعة .



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