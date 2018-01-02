الاتحاد الليبي لكرة القدم يصدر قرارا بشأن تنظيم مسابقة الدرجة الثانية (إضافة ثانية).





طرابلس 02 يناير 2018 (وال) - ونص القرار على أن تتبارى في المرحلة

الثانية فرق كل مجموعة من المجموعات الأربع فيما بينها في دوري من مرحلة

واحدة (ذهاب فقط) ، ويصعد مباشرة في نهاية المرحلة الفريق المتحصل على

الترتيب الأول بكل مجموعة إلى مسابقة الدرجة الأولى للموسم الرياضي

2018-2019 م .

ونص القرار على أن ينظم دوري رباعي بين الفرق الأربعة أوائل المجموعات

الأربع من أجل تحديد الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية للمسابقة،

بحيث يتبارى أول المجموعة الأولى مع أول المجموعة الثانية في مباراة

فاصلة واحدة، ويتبارى أول المجموعة الثالثة مع أول المجموعة الرابعة في

مباراة فاصلة واحدة ، ويتأهل الفريقان الفائزان إلى المباراة النهائية،

وفي حالة انتهاء أي من المباراتين بنتيجة التعادل تحسم نتيجتها بركلات

الترجيح.

ونص القرار على أن تقام المباراة النهائية على ملعب محايد، والفريق

الفائز يعتبر متحصلا على بطولة مسابقة الدرجة الثانية للموسم الرياضي

2017-2018 م، وفي حالة انتهاء المباراة بنتيجة التعادل في وقتيها الأصلي

والإضافي تحسم نتيجتها بركلات الترجيح.

ونص القرار على أنه في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط

بنهاية مباريات المرحلة الثانية من المسابقة تتم المفاضلة بينها وفق

الآتي :.

- إذا كان التساوي بين فريقين فقط يتم الرجوع لنتيجة المباراة التي جرت

بينهما.

- إذا كان التساوي بين أكثر من فريقين ترجح كفة الفريق الذي تحصل على

أكثر عدد من النقاط في المباريات التي أقيمت بين الفرق المتساوية .

- الرجوع لفارق مجموع الأهداف في مباريات المرحلة الثانية (ما له وما

عليه).

- ترجيح كفة الفريق الذي سجل أكثر عدد من الأهداف في مباريات المرحلة

الثانية.

- إقامة مباراة فاصلة في حالة استمرار التساوي بين فريقين فقط أو دوري من

مرحلة واحدة في حالة استمرار التساوي بين أكثر من فريقين.

ونص القرار على أن تلغى بطاقات الإنذار الصادرة لجميع لاعبي فرق المسابقة

الـ(16) المتأهلة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، ولا تلغى عقوبة

الإيقاف لأي لاعب تحصل على (3) بطاقات إنذار بنهاية مباريات المرحلة

الأولى.

ونص القرار على أن تقام مباريات المسابقة في مرحلتها الأولى على

الملاعب المعتمدة في نطاق كل اتحاد فرعي، وتقام مباريات المرحلة الثانية

ومباراتي الدور الرباعي والمباراة النهائية على ملاعب محايدة تحددها لجنة

تنظيم المسابقات، ويستثنى إذا كان الفريقان المتباريان من منطقة أو مدينة

واحدة.

ونص القرار على أن تتولى الاتحادات الفرعية بالمناطق الإشراف على

تنظيم وإجراء القرعة وإعداد جداول المباريات واعتماد النتائج في المرحلة

الأولى من المسابقة، وتتولى لجنة تنظيم المسابقات الإشراف على التنظيم

وإجراء القرعة وإعداد جداول المباريات واعتماد النتائج للمباريات في

المراحل الأخرى من المسابقة.

ونص القرار على أن تتولى لجان التحكيم الفرعية بالمناطق مهمة تكليف أطقم

تحكيم إدارة مباريات المرحلة الأولى، وتتولى لجان التحكيم العامة مهمة

تكليف أطقم تحكيم إدارة مباريات المراحل الأخرى من المسابقة.

ونص القرار على أن تطبق أحكام اللائحة العامة للمسابقات والقرارات

المتممة والمعدلة لها على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.

جاء ذلك في قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم رقم 118 لسنة 2017

الصادر بتاريخ يوم الأحد الموافق 31 من شهر ديسمبر الماضي.

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