انضمام اللاعب " مهند مصطفى مدين " لصفوف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.





طرابلس 02 يناير 2018 (وال)- استدعى الطاقم الفني لمنتخبنا الوطني

الأول لكرة رسميا لاعب فريق الأهلي طرابلس" مهند مصطفى مدين " للانضمام

لصفوف المنتخب، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للاعبين

المحليين (شان) والتي ستقام منافساتها في المغرب في الفترة من 13 يناير

الجاري إلى 4 فبراير القادم.

وذكر مصدر بالاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن استدعاء

لاعب فريق الأهلي طرابلس " مهند مصطفى مدين " رسميا لصفوف المنتخب الوطني

بديلا للاعب فريق الأهلي بنغازي " شامخ فرج شامخ "، جاء بناء على

التقرير الطبي الوارد من الطاقم الطبي لفريق الأهلي بنغازي.

وأوضح المصدر أنه بعد خضوع اللاعب للكشف من قبل الطاقم الطبي الخاص

بمنتخبنا الوطني تأكد عدم مشاركته، بعد تعرضه للإصابة مع فريقه على مستوى

الركبة، ويحتاج إلى تدخل جراحي.

وتتوجه بعثة منتخبنا الوطني صباح يوم غد الأربعاء إلى تونس للدخول

في معسكر تدريبي قصير قبل السفر إلى المغرب.

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