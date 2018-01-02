الاتحاد الليبي لكرة القدم يصدر قرارا بشأن تنظيم مسابقة الدرجة الثانية (إضافة أولى).





طرابلس 02 يناير 2018 (وال) - ونص القرار أيضا على أن تنظم المسابقة في

المرحلة الأولى على مستوى الاتحادات الفرعية بالمناطق، بحيث تتبارى الفرق

التابعة لكل اتحاد فيما بينها في دوري يحدد نظامه الاتحاد الفرعي المختص،

ويتأهل في نهاية هذه المرحلة عن كل أربعة فرق مشاركة بكل اتحاد فرعي فريق

واحد إلى المرحلة الثانية من المسابقة، وبذلك يكون عدد الفرق المتأهلة عن

الاتحادات الفرعية الثمانية (16) موزعة كالآتي :

* الاتحاد الفرعي بطبرق .. عدد الفرق المشاركة (4) أربعة أندية، يتأهل

منها فريق واحد.

* الاتحاد الفرعي بالجبل الأخضر .. عدد الفرق المشاركة (14) أربعة عشر،

يتأهل منها ثلاثة فرق.

* الاتحاد الفرعي ببنغازي .. عدد الفرق المشاركة (10) عشرة أندية، يتأهل

منها فريقان.

* الاتحاد الفرعي بخليج سرت .. عدد الفرق المشاركة (8) ثمانية أندية،

يتأهل منها فريقان.

* الاتحاد الفرعي بمصراتة .. عدد الفرق المشاركة (4) أربعة أندية، يتأهل

منها فريق واحد .

* الاتحاد الفرعي بطرابلس .. عدد الفرق المشاركة (11) أحد عشر، يتأهل

منها فريقان.

* الاتحاد الفرعي بالمنطقة الغربية .. عدد الفرق المشاركة (12) اثنا عشر،

يتأهل منها ثلاثة فرق.

* الاتحاد الفرعي بالمنطقة الجنوبية .. عدد الفرق المشاركة (11) أحد عشر،

يتأهل منها فريقان.

ونص القرار على أن تتولى الاتحادات الفرعية بالمناطق تحديد عدد الفرق

التي ستهبط في نهاية المرحلة الأولى إلى مسابقة الدرجة الثالثة على

مستوى كل اتحاد فرعي، بحيث يكون الهبوط لفريق واحد عن كل أربعة فرق

مشاركة في المسابقة .

ونص القرار كذلك على أن تنظم المسابقة في المرحلة الثانية بمشاركة

الفرق الـ(16) المتأهلة من المرحلة الأولى، وتوزع على أربع مجموعات، بحيث

تضم المجموعتان الأولى والثانية الفرق الـ(8) المتأهلة عن الاتحادات

الفرعية ( طبرق والجبل الأخضر وبنغازي خليج سرت)، ويتم توزيعها على

المجموعتين عن طريق القرعة . وتضم المجموعتان الثالثة والرابعة الفرق الـ(8) المتأهلة عن الاتحادات

الفرعية ( مصراتة وطرابلس والمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية)، ويتم

توزيعها على المجموعتين عن طريق القرعة.

ويراعى عند توزيع الفرق على المجموعات عدم وضع كل الفرق المتأهلة من نفس

الاتحاد الفرعي في مجموعة واحدة .

.... (يتبع)....